Напавший на жену Турчинова адвокат получил 8,5 лет тюрьмы

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Суд признал, что Оленцевич удерживал человека в качестве заложника.

Оленцевич проведет за решеткой 8,5 лет Facebook/ Артем Шевченко

Шевченковский райсуд Киева приговорил к 8,5 годам лишения свободы адвоката из Донецка Владимира Оленцевича, который пытался взять в заложники жену секретаря СНБО Александра Турчинова, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева на своей странице в Facebook.

"В пятницу, 21 апреля 2017, Шевченковский райсуд столицы поддержал позицию киевской прокуратуры и объявил приговор адвокату, который с ножом напал на сотрудницу киевского университета, перепутав ее с женой секретаря СНБО", - говорится в сообщении.

Суд признал 62-летнего адвоката виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15 в. 349 и ч.1 ст. 147 УК Украины (захват и удержание в качестве заложника близкого родственника представителя власти с целью побуждения должностного лица к совершению определенных действий), и назначил наказание в виде 8 лет 6 месяцев лишения свободы.

25 мая 2016 года злоумышленник с ножом напал на супругу секретаря СНБО Александра Турчинова Анну в здании Национального педагогического университета им. М. Драгоманова, где она работает заведующей кафедры иностранных языков.

Вскоре выяснилось, что нападавшим оказался юрист из Донецка Владимир Оленцевич, скандально известный своими исками об отмене указов президента о присвоении Степану Бандере и Роману Шухевичу звания Героев Украины, попыткой оспорить в суде помилование Юрия Луценко, а также иском о незаконном отстранении Виктора Януковича от власти.