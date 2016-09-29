НАН Украины намерена лишить советника Путина Глазьева звания академика

Глазьев является членом НАН Украины с 2009 года.

Собрание отделения экономки НАН Украини проголосовало за лишение Сергея Глазьева почетного звания иностранного члена НАНУ

Украинские академики призвали Глазьева отказаться от членства в НАНУ еще в июле 2014 года, ранее писало. А в четверг, 29 сентября, стало известно о том, что Институт НАН Украины поддержал исключение Сергея Глазьева - советника Путина - из рядов академиков.

Так, экс-министр экономики Украины Богдан Данилишин на своей странице в Facebook написал, что только что общее собрание отделения экономки НАН Украини проголосовало за лишение Сергея Глазьев почетного звания иностранного члена (академика) НАН Украины. "Теперь дело за Общим собранием всей Академии. Надеюсь, что Президиум НАНУ соберет их немедленно, а не будет ждать еще 2 года, как это было с предыдущим обращение Отделения экономики относительно Глазьева, что было озвучено еще в июля 2014 года", - говорится в посте Данилишина.

Глазьев является членом Национальной академии наук Украины с февраля 2009 года.

В августе правительство обещало обратится к Национальной академии наук Украины по поводу лишения статуса академика советника президента РФ Сергея Глазьева, подозреваемого в финансировании террористов.

Напомним, что 8 августа ГПУ сообщила о подозрении в совершении особо тяжких преступлений против основ национальной безопасности Украины 18 высокопоставленным чиновникам РФ, среди которых советник президента России Сергей Глазьев.