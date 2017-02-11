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Нацсовет проведет внеплановые проверки у пяти региональных вещателей

11 февраля в 00:01

Участников подозревают в не выполнении норм законодательства. 

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Нацсовет опять идет проверять каналы
Василий Артюшенко, ZN.UA

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановые проверки у пяти лицензиатов, сообщает пресс-служба Нацсовета. 

"Это – телерадиоорганизации ООО ТРК "Гармония мира", г. Одесса (позывные "Гармония мира"), ООО "Эйчди фэшн", г. Киев (спутниковое телевидение, логотип "HDFASHION&LifeStyle"), ООО "ТРК "Радио больших дорог", г. Александрия Кировоградской обл. (позывные "Радио больших дорог"), ООО "Медиасистем-групп", г. Черновцы (кабельное телевидение, логотип "ТВА город"), а также провайдер программной услуги из г. Геническ Херсонской области ЧП "Торнадо", - говорится в сообщении. 

Основными причинами проверок было нарушение языкового законодательства, а также закона "О телевидении и радиовещании". 

К примеру, как пояснили в Нацсовете, в эфире "Гармонии мира" объем украиноязычных программ составляет небольшой процент. 

Внеплановая проверка телеканала "HDFASHION&LifeStyle" и телерадиокомпании "Радио больших дорог" назначена из-за нарушения закона "О телевидении и радиовещании", а компании "Медиасистем-групп" – из-за того, что лицензиат не ведет вещание.

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Как сообщалось, депутат Лещенко обвинил Порошенко в давлении на украинские телеканалыПрезидент склоняет рейтинговые телеканалы к сотрудничеству, чтобы избраться на второй срок, утверждает Лещенко.

По материалам: ZN.UA
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Тэги телевидение проверка ООО закон радио Нацсовет Рада гармония лицей
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