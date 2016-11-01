Нацсовет получил право штрафовать телеканалы без предупреждения

Раньше на телеканалы можно было наложить штраф только после предупреждения. Сейчас за разжигание вражды и пропаганду агрессора будут штрафовать немедленно.

За российскую пропаганду на телеканалах будут штрафовать немедленно ZN.UA

изменила процедуру применения санкций Национальным советом по вопросам телевидения и радиовещания. Законопроект № 4815 , который вносит изменения в закон "О телевидении и радиовещании" поддержали 236 народных депутатов.

Законом установлено, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания может накладывать штрафы на телеканалы без предупреждения.

Автор законопроекта, народный депутат из фракции БПП Григорий Шверк сообщил, что в законе предполагается нормировать систему финансовых санкций, которые могут применяться к телеканалам.

"Предполагается устанавливать для телерадиоорганизаций следующие размеры штрафов: 25% размера лицензионного сбора за призывы к насильственному изменению конституционного строя Украины, а также за призывы к развязыванию войны, агрессивным действиям или их пропаганду или разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, унижение национальной чести и достоинства", – сказал Шверк, представляя законопроект в первом чтении 8 сентября.

Также 10%-ный штраф будет установлен за трансляцию программ или их видеосюжетов, которые могут нанести вред физическому, психическому или моральному развитию детей и подростков; трансляцию телепередач, изготовленных после 1 августа 1991 года, содержащих популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора и их отдельных действий, которые оправдывают или признают правомерной оккупацию территории Украины.

В 2015 году в Украине был принят закон, который запрещает "распространение и демонстрацию фильмов, содержащих популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора" независимо от страны происхождения, производства после 1 августа 1991 года. При этом также были запрещены фильмы и сериалы, которые не содержат такой пропаганды, но произведенные начиная с 1 января 2014 года.