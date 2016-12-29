Нацсовет по телевидению продлил лицензию каналу "1+1" на семь лет

"Студия "1+1" должна получить бланк лицензии не позднее чем 6 января 2017 года.

Национальный совет по телевидению и радиовещанию продлил лицензию "1+1" на семь лет

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания переоформил и продлил лицензию для канала "1+1" на семь лет, сообщили в пресс-службе ведомства.

"Еще две недели назад, 15 декабря 2016 года, лицензия для канала "1+1" на аналоговое вещание переоформлена и продлена на 7 лет. За это решение единогласно проголосовали все члены Национального совета", - говорится в сообщении.

В Нацсовете также отметили, что в соответствии со статьей 33 Закона Украины "О телевидении и радиовещании" бланк лицензии на вещание с продленным сроком действия вручается лицензиату не ранее, чем в последний рабочий день срока действия предыдущей лицензии при условии уплаты лицензионного сбора - то есть не ранее 29 декабря.

"Резюмируя – "Студия "1+1" должна получить бланк лицензии не позднее чем 6 января 2017 года", - добавили в пресс-службе.

Национальный совет обратился к "1+1" с письмом о подтверждении того, что конечный бенефициарный владелец канала не изменился.

Ранее сообщалось, что журналисты и руководство телеканала "1+1" обратились с открытым письмом к президенту Украины Петру Порошенко, председателю Верховной рады Андрею Парубию и премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой повлиять на действия Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания, который не выдает телеканалу лицензию на аналоговое вещание.

Как сообщалось, медиагруппа "1+1" закрывает проект иновещания Ukraine Today.