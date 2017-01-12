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Нацсовет по телевидению ограничил вещание телеканала "Телеклуб"

12 января в 20:46

Канал показывал запрещенные российские сериалы. 

Телеклуб
Нацсовет ограничил вещание "Телеклуба"
Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания на 3 месяца ограничил трансляцию телеканала "Телеклуб" в украинских кабельных сетях из-за демонстрации запрещенных российских сериалов, сообщается на сайте Нацсовета. 

В результате мониторинга эфира телеканала, проведенного с 15 по 19 декабря 2016 года, обнаружена трансляция ряда запрещенных на территории Украины сериалов: "Мент в законе" (9-й сезон), "Профиль убийцы 2", "Стреляющие горы", "Золотые парни", "Надежда". 

"В сериалах "Мент в законе" и "Профиль убийцы 2" показываются правоохранительные органы РФ, что нарушает ст. 15-1 закона Украины "О кинематографии", где говорится о недопустимости популяризации силовиков страны-агрессора. Кроме того, в фильме "Стреляющие горы" зафиксировано музыкальное произведение "Погранзастава" в исполнении Олега Газманова, который внесен в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины", – отмечает Нацсовет.

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Ранее Национальный совет по телевидению и радиовещанию обязал украинских провайдеров в течение месяца прекратить ретрансляцию российского телеканала "Дождь".

По материалам: ZN.UA
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