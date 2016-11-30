Нацсовет опубликовал список их 540 запрещенных фильмов и сериалов с российской пропагандой

Работа по защите информационного пространства Украины от русских будет продолжаться.

За последние два года украинцы лишились права смотреть такие фильмы, как "Ментовские войны" и "Охотники за головами"

опубликовал список фильмов и сериалов, которым Госкино аннулировало прокатные удостоверения в 2014-2016 гг.

Перечень из 544 фильмов и сериалов обнародован на сайте Нацсовета. В него входят такие произведения российского кинематографа, как "Бандитский Петербург", "Легавый", "Мажор", "Мама в законе", "Ментовские войны", "Охотники за головами", "Москва-Лопушки", "Улицы разбитых фонарей", и т.п.

В Нацсовете напомнили, что телесериалы и художественные фильмы, в которых Госкино усматривает признаки нарушений законов, сначала рассматриваются Экспертной комиссией по вопросам распространения и демонстрации фильмов, после чего Госкино может отказать в прокатном удостоверении.

"Поскольку такая работа в рамках защиты информационного пространства продолжается, этот перечень будет дополняться", - отмечается в сообщении Нацсовета.

В 2015 году в Украине был принят закон, который запрещает "распространение и демонстрацию фильмов, содержащих популяризацию или пропаганду органов государства-агрессора" независимо от страны происхождения, производства после 1 августа 1991 года. При этом также были запрещены фильмы и сериалы, которые не содержат такой пропаганды, но произведенные начиная с 1 января 2014 года.