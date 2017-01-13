Нацполиция завершила расследование дела о перестрелке в Княжичах

Виновных привлекут в дисциплинарной ответственности не позднее следующей недели.
"На сегодня в Нацполиции завершено проведение служебного расследования", - отметил заместитель главы Нацполиции.
Во время брифинга Вакуленко также рассказал о том, что всех виновных привлекут в дисциплинарной ответственности в ближайшее время. По словам Александра Вакуленко, руководство Нацполиции примет соответствующие меры в отношении виновных в пятницу, 13 января, или в понедельник, 16 января.
В ночь на 4 декабря во время спецоперации по задержанию грабителей в селе Княжичи Броварского района Киевской области из-за несогласованных действий погибли два сотрудника полиции охраны, двое полицейских и боец спецподразделения КОРД. После этого в Киеве задержали восемь подозреваемых в организации ОПГ, во время слежки за которой произошла перестрелка между сотрудниками полиции.
Как сообщил вр. и. о. Нацполиции Вадим Троян, преступная группа, за которой велось наблюдение, состояла из ранее судимых за разбой лиц, бывших сотрудников правоохранительных органов, а также лиц, близких к правоохранительной системе.
Расследование гибели полицейских поручили Генеральной прокуратуре. Участников спецоперации на время расследования отстранили от работы.Українські новини