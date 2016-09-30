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Нацполиция попросила Германию помочь расследовать убийство журналиста Шеремета – СМИ

30 сентября в 03:15

Еще одно обращение адресовали ФБР США. 

Павел Шеремет
К расследованию убийства Шеремета может подключиться Германия
Радіо Свобода
Национальная полиция обратилась к Германии за помощью в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета. Кроме того, полиция просит ФБР США побыстрее провести экспертизы по этому делу, сообщила "Украинская правда" со ссылкой на свой источник в Нацполиции.

"Мы подготовили письмо к ФБР с просьбой ускорить проведение экспертиз и предоставление результатов", - сказали в Нацполиции.

Подробностей обращения за помощью в Германию в полиции не рассказали.

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Ранее сообщалось, что в МВД засекретили информацию, связанную с расследованием убийства Шеремета. 

Журналист Павел Шеремет погиб рано утром в среду, 20 июля, в результате подрыва автомобиля. Взрыв произошел в 7:45 утра, когда журналист выехал из дома и проехал несколько десятков метров, на углу улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко.

Свидетелями взрыва оказались журналисты "17 канала", которые объяснили свое присутствие на месте преступления случайностью.

Следствие рассматривает несколько основных версии причин убийства журналиста Павла Шеремета – профессиональные отношения, личная неприязнь и "российский след". Кроме того, есть версия, что настоящей целью покушения мог быть не Шеремет, а руководитель интернет-издания "Украинская правда" Алена Притула, которой принадлежал взорванный автомобиль.

 

По материалам: Украинская правда
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Тэги журналист убийство ФБР Германия полиция Шеремет
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