Нацполиция попросила Германию помочь расследовать убийство журналиста Шеремета – СМИ

Еще одно обращение адресовали ФБР США.

К расследованию убийства Шеремета может подключиться Германия Радіо Свобода

"Мы подготовили письмо к ФБР с просьбой ускорить проведение экспертиз и предоставление результатов", - сказали в Нацполиции.

Подробностей обращения за помощью в Германию в полиции не рассказали.

Ранее сообщалось, что в МВД засекретили информацию, связанную с расследованием убийства Шеремета.

Журналист Павел Шеремет погиб рано утром в среду, 20 июля, в результате подрыва автомобиля. Взрыв произошел в 7:45 утра, когда журналист выехал из дома и проехал несколько десятков метров, на углу улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко.

Свидетелями взрыва оказались журналисты "17 канала", которые объяснили свое присутствие на месте преступления случайностью.

Следствие рассматривает несколько основных версии причин убийства журналиста Павла Шеремета – профессиональные отношения, личная неприязнь и "российский след". Кроме того, есть версия, что настоящей целью покушения мог быть не Шеремет, а руководитель интернет-издания "Украинская правда" Алена Притула, которой принадлежал взорванный автомобиль.