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Нацполиция переходит на усиленный режим работы 15-27 ноября

14 ноября в 14:59

По словам Андрея Крищенко, поступило около 10 заявок о проведении массовых мероприятий.

Полиция1
Личный состав полиции будет работать в усиленном режиме
Василий Артюшенко, ZN.UA
Личный состав Национальной полиции Украины переведен на усиленный режим работы в связи с проведением ряда массовых мероприятий с 15 по 27 ноября в Киеве и Харькове.

Соответствующий приказ подписала глава Нацполиции Хатия Деканоидзе.

Отметим, что на эти даты запланирован ряд массовых мероприятий.

"В Киеве в течение недели, с 15-22 будет проходить большое количество массовых мероприятий, поэтому будем работать в усиленном режиме. Поступило около 10 заявок о проведении массовых мероприятий, на некоторых заявлено до 50 тысяч митингующих", - заявил заместитель председателя нацполиции Андрей Крищенко.

Кроме того, 15 ноября в Харькове состоится футбольный матч между сборными Украины и Сербии.

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Как сообщалось ранее, 15 ноября в Киеве полиция перекроет Крещатик из-за угрозы терактов.

По материалам: Интерфакс-Украина
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Тэги мероприятие Киев полиция
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1 комментарий
  • Александр Николаенко Сегодня, 15:25 Смотришь на ШУЛЕРОВ что сегодня уселись в мягкие кресла и прикрываются майданом и слушаешь ихние вопли ЧТО ЭТО ПУТИН ВЫВОДИТ ЛЮДЕЙ НА МАЙДАН хочется СПРОСИТЬ ПУСТЬ ОТВЕТЯТ КАК ПРОЖИТЬ ПЕНСИОНЕРУ НА ПОЛТОРЫ ТЫСЯЧИ ВКЛЮЧАЯ ЛЕКАРСТВА И БОЛЬНИЦЫ не надо только жувать сопли а сесть ПОРОШЕНКО К КАМЕРЫ ТВ И ОБЬЯСНИТЬ только не дадо пугать Путиным МЫ ОТЛИЧНО ЗНАЕМ ЧТО РОССИЯ ЭТО СМЕРТЕЛЬНЫЙ ВРАГ УКРАИНЫ но Вы намного хуже российских шариковых Вы прикрываетесь святыми лозунгами майдана а сами ГРАБИТЕ НАРОД и сегодня возникают подозрения может НЕ БЕРКУТ СТРЕЛЯЛ В НАРОД а те КТО РВАЛСЯ К КОРЫТУ вспомним как урод Ющенко сказал Я ВАС НА ПОМОЙКЕ СОБИРАЛ а ведь это ОНИ СЕГОДНЯ У ВЛАСТИ а может вспомните как ПЕРВЫЙ ГОЛОВА АДМИНИСТРАЦИИ ИУДЫ ЮЩЕНКО А ЗИНЧЕНКО подал в отставку из за того что Ющенко окружили ЖУЛИКИ такие как Порошенко думаю что надо просить наших воинов героев НАВЕСТИ ПОРЯДОК а то виллы у Порошенко в Испании Луценко свой СВЕЧНОЙ ЗАВОДИК ПРЯЧЕТ может ПОРА ПОКАЗАТЬ ИМ ИХНЕЕ МЕСТО Ответить Цитировать Пожаловаться
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