Нацполиция переходит на усиленный режим работы 15-27 ноября

По словам Андрея Крищенко, поступило около 10 заявок о проведении массовых мероприятий.
Соответствующий приказ подписала глава Нацполиции Хатия Деканоидзе.
Отметим, что на эти даты запланирован ряд массовых мероприятий.
"В Киеве в течение недели, с 15-22 будет проходить большое количество массовых мероприятий, поэтому будем работать в усиленном режиме. Поступило около 10 заявок о проведении массовых мероприятий, на некоторых заявлено до 50 тысяч митингующих", - заявил заместитель председателя нацполиции Андрей Крищенко.
Кроме того, 15 ноября в Харькове состоится футбольный матч между сборными Украины и Сербии.
Как сообщалось ранее, 15 ноября в Киеве полиция перекроет Крещатик из-за угрозы терактов.Интерфакс-Украина