Нацполиция переходит на усиленный режим работы 15-27 ноября

По словам Андрея Крищенко, поступило около 10 заявок о проведении массовых мероприятий.

Личный состав полиции будет работать в усиленном режиме Василий Артюшенко, ZN.UA

Личный состав Национальной полиции Украины переведен на усиленный режим работы в связи с проведением ряда массовых мероприятий с 15 по 27 ноября в Киеве и Харькове.

Соответствующий приказ подписала глава Нацполиции Хатия Деканоидзе.

Отметим, что на эти даты запланирован ряд массовых мероприятий.

"В Киеве в течение недели, с 15-22 будет проходить большое количество массовых мероприятий, поэтому будем работать в усиленном режиме. Поступило около 10 заявок о проведении массовых мероприятий, на некоторых заявлено до 50 тысяч митингующих", - заявил заместитель председателя нацполиции Андрей Крищенко.

Кроме того, 15 ноября в Харькове состоится футбольный матч между сборными Украины и Сербии.

Как сообщалось ранее, 15 ноября в Киеве полиция перекроет Крещатик из-за угрозы терактов.