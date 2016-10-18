Начались стратегические командно-штабные учения ВСУ "Рубеж – 2016"

Учения продлятся в течение недели.

Целью учений является наращивание возможностей осуществлять управление группировками войск в ходе операции ВСУ по отпору вооруженной агрессии Обозреватель

В Вооруженных Силах Украины по всей территории страны начались стратегические командно-штабные учения "Рубеж – 2016".

"К проведению учений привлекаются органы военного управления стратегического и оперативно-стратегического уровня, а также определены воинские части (подразделения) всех компонентов Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении Генерального штаба ВСУ в Facebook.

В Генштабе добавили, что основной целью подготовки является наращивание возможностей осуществлять управление группировками войск в ходе операции ВСУ по отпору вооруженной агрессии, противовоздушной обороны с одновременным планированием дальнейших действий и применение стратегических резервов.

Также подчеркивается, что во время стратегического командно-штабного учения планируется проведение тактических учений подразделений с боевой стрельбой, перемещением на значительные расстояния комбинированным способом с преодолением водных препятствий, выполнением летно-тактических задач, отражением воздушного нападения противника и тому подобное.

В Генштабе отметили, что учения продлятся в течение недели.

Ранее сообщалось, что в течение сентября в Вооруженных силах Украины прошли масштабные сборы с резервистами с целью сохранить боевой потенциал, приобретенный Украиной в ходе отражения российской агрессии.

Ранее советник президента Украины Юрий Бирюков заявил, что в случае обострения ситуации в Донбассе в Украине могут объявить седьмую волну мобилизации, на которой под призыв попадут в первую очередь военнослужащие, которые имеют за плечами опыт боевых действий в АТО.