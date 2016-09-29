Нацгвардию Украины переведут на контрактную службу - Аваков

Части НГУ будут состоять из профессионалов, заявил глава МВД.

В МВД обещают, что украинскую нацгвардию будут формировать на контрактной основе Национальная гвардия Украины / Facebook

Национальная гвардия Украины перейдет на контрактную форму службы, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Как сообщает канал "112 Украина", на торжественном мероприятии по случаю 50 годовщины создания частей по охране гражданского порядка, министр заявил, что перевод военнослужащих НГУ на контракт позволит сделать ее профессиональнее и эффективнее.

"Уверен, Нацгвардия за эти годы доказала – на нее можно рассчитывать. Общество очень высокого мнения о бойцах Нацгвардии. Они это доказали своим делом, своим подвигом. Так должно быть и дальше. Дальше силы Нацгвардии должны быть крепче, сильнее, оснащенее. Мы переходим на контрактную форму службы. У нас будут работать профессионалы в Нацгвардии", заявил он.

В марте прошлого года и.о. командующего Национальной гвардии Украины Николай Балан сообщил, что примерно 70% военнослужащих добровольческих формирований НГУ перешли на службу по контракту.

Напомним, 22 сентября в учебном центре Национальной гвардии Украины под Киевом завершился комплексный модуль подготовки военнослужащих НГУ под руководством карабинеров из Италии.