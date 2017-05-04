Нацгвардия во время "Евровидения" выйдет на патрулирование в форме нового образца

Бойцам выдали форму синего цвета.

В Киеве выдали новую форму 300 бойцам Национальной гвардии Украины, которые будут патрулировать улицы во время "Евровидения-2017". Форменная одежда у бойцов теперь не коричневая, темно-синяя.

"В большинстве стран Европы правоохранители носят форму темно-синего или черного цветов. Общепризнанно, что за таким цветом одежды можно идентифицировать представителей правоохранительных органов на улицах городов", - сообщает пресс-служба Нацгвардии Украины.

В НГУ отметили, что новая форма была разработана специально для частей по охране общественного порядка и дипломатических представительств.

Ее также получили бойцы, охраняющие иностранные посольства в Киеве.

Как сообщалось, для обеспечения безопасности во время проведения "Евровидения" в Киеве задействуют 16 тысяч сотрудников Нацполиции, Нацгвардии, Госпогранслужбы и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Личный состав этих служб переведен на усиленный режим до 14 мая включительно.