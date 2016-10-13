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Нацгвардия получила статус наблюдателя в Ассоциации сил жандармерии стран Европы и Средиземноморья

13 октября в 01:52

НГУ стала первой украинской силовой структурой, получившей перпективу членства в FIEP.

Нацгвардия
НГУ подала заявку на вступление в FIEP в октябре 2015 года
Нацгвардія України/Flickr
Национальная гвардия Украины получила статус наблюдателя в Ассоциации сил жандармерии и полиции стран Европы и средиземноморского региона (FIEP) с перспективой членства.

"Во время саммита Высшего совета генеральных директоров и командующих структурами-членами FIEP в Бухаресте принято решение о предоставлении членства в статусе наблюдателя Национальной гвардии Украины. Решение утверждено подписанием всеобщей декларации командующим Национальной гвардии Украины Юрием Аллеровым и всеми руководителями силовых ведомств", – говорится в сообщении пресс0службы НГУ, опубликованном в среду, 12 октября.

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Нацгвардия подала заявку на вступление в FIEP в октябре 2015 года. Согласно уставу FIEP. Статус наблюдателя – это переходный статус, который предоставляется минимум на один год и позволяет Нацгвардии и Ассоциации развиватьсотрудничество.

В настоящее время FIEP включает Национальную жандармерию Франции, Войска карабинеров Италии, Гражданскую гвардию Испании, Национальную республиканскую гвардию Португалии, Жандармерию Турции, Королевскую гвардию Нидерландов, Королевскую жандармерию Марокко, Жандармерию Румынии, Жандармерию Иордании и Национальную гвардию Туниса.

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Тэги Нацгвардия НГУ Аллеров
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