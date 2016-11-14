Нацбанк досрочно выдвинул новую кандидатуру на должность представителя Украины в МВФ

Как и писало ZN.UA, руководство НБУ намерено досрочно сменить украинского представителя в Фонде.

В НБУ подтвердили, что хотят досрочно сменить украинского представителя в МВФ Нацбанк Украины / Flickr

В Национальном банке Украины досрочно предложили кандидатуру на должность представителя Украины в Международном валютном фонде (), в связи с тем, что действующий представитель украинской стороны – Александр Петрик, достиг пенсионного возраста.

Как сообщает УНИАН, ссылаясь на информацию пресс-службы ведомства, плановый пересмотр вопроса о дальнейшем пребывании Петрика в должности должен состояться в следующем году.

"Мы предложили своего кандидата согласно процедурам, утвержденным МВФ. Александр Петрик достиг пенсионного возраста. В следующем году - плановый пересмотр 4-летнего пребывания в должности. Так что мы инициировали раньше срока, поскольку в этом ограничений нет", - указали в Нацбанке.

В ведомстве, при этом, не стали уточнять, какую именно кандидатуру выдвинули на данную должность, а также не подтвердили информацию о том, что представителем Украины в МВФ может стать экс-замглавы НБУ Владислав Рашкован.

Ранее ZN.UA сообщало, что Глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева подала на должность представителя Украины в МВФ кандидатуру своего бывшего заместителя Владислава Рашкована, несмотря на то, что стандартный 4-летний срок полномочий действующего представителя Украины в Фонде Александра Петрика еще не окончен.

"По сведениям источников ZN.UA в НБУ, его глава В.Гонтарева скоропостижно — до окончания стандартного четырехлетнего срока полномочий нынешнего представителя от Украины в совете директоров МВФ — подала на эту должность кандидатуру В.Рашкована, несмотря на явный дефицит макроэкономического бэк-граунда", – пишет автор ZN.UA Юрий Сколотяный.

По его словам, для приобретения необходимой компетенции и освоения процедур МВФ Рашковану может потребоваться более полугода, в то время как переговоры о выделении нового транша МВФ ведутся уже сейчас.

Ранее Гонтарева заявила, что Украина в этом году может не дождаться четвертого транша от МВФ.

Подробнее о стартовавших 3 ноября переговорах представителей МВФ с украинскими чиновниками читайте в статье Юрия Сколотяного "Киев и МВФ: миссия (не)уговорима?" в свежем выпуске еженедельника "Зеркало недели. Украина".