НАБУ завершило расследование против прокурора сил АТО Кулика относительно незаконного обогащения

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Скорость передачи дела в суд зависит от того, сколько времени Константин Кулик будет изучать материалы производства.

НАБУ завершило расследование против Кулика

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины 7 октября завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного обогащения Константина Кулика, военного прокурора сил АТО.

Стороне защиты предоставлен доступ к материалам досудебного расследования. Обвинительный акт будет сформирован по завершению этого процесса.

"Скорость передачи дела в суд зависит от того, сколько времени Константин Кулик будет изучать материалы производства", - отметили в пресс-службе НАБУ.

Напомним, что расследование по фактам предполагаемого незаконного обогащения военного прокурора сил АТО Константина Кулика НАБУ начало 25 декабря 2015 года. Ему инкриминировали совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 368-2 УК Украины. Детективы НАБУ 29 июня провели обыск в квартире Кулика и вручили ему сообщение о подозрении.

"Во время досудебного расследования установлено, что в период с 2011 по 2015 год, находясь на службе в органах прокуратуры, подозреваемый получил совокупный доход в размере свыше 1 млн 670 тыс. гривень. Большинство этих средств было потрачено в заведениях общественного питания, на автозаправочных станциях и в магазинах. В то же время в этот же период расходы Кулика превысили доход на 2,6 млн грн и составили около 3,4 млн грн", - отметили в НАБУ.

1 июля Соломенский районный суд Киева арестовал имущество Кулика - два автомобиля, три квартиры, земельный участок, два парковочных места, нежилое помещение, а также банковские счета прокурора.