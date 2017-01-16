НАБУ завершило досудебное следствие в отношении задержанного на взятке судьи из Днепра

После ознакомления подозреваемого и его адвокатов с материалами дела, их направят в суд.

Задержанный на взятке судья из Днепра вскоре предстанет перед судом Арсен Аваков/Facebook

Национальное антикоррупционное бюро завершило досудебное следствие в отношении, которого в октябре прошлого года взяли с поличным при получении 10 тысяч долларов взятки.

"После завершения выполения требования ст. 290 Уголовно-процессуального кодекса и ознакомления подозреваемого и его защиты с материалами уголовного производства обвинительный акт будет направлен в суд", – сообщил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий на своей странице в Facebook вечером в понедельник, 16 января.

Напомним, 7 октября, детективы Национального антикоррупционного бюро задержали с поличным судью Октябрьского районного суда Днепра.

Судья требовал 10 тысяч долларов взятки за оказание влияния на принятие решения сотрудниками следственного отдела одного из отделений полиции Днепра с целью недопущения привлечения к уголовной ответственности третьего лица.

При обыске по месту жительству подозреваемого детективы НАБУ изъяли драгоценности, а также 54 тысячи долларов, около 13 тысяч евро и почти 138 тысяч гривень наличными.

Соломенский районный суд Киева арестовал недвижимость, а также деньги и драгоценности, изъятые при обыске подозреваемого и его жилища. Подозреваемый внес залог, чтобы выйти на свободу, а детективы НАБУ изъяли у него заграничный паспорт.