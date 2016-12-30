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НАБУ завершило досудебное следствие в отношении бывшего ректора НАУ

30 декабря в 00:58

После ознакомления подозреваемого и потерпевших с материалами дело направят в суд.

Владимир Харченко
Экс-ректора НАУ будут судить за вымогательство взятки
reider-nau.com
Национальное антикоррупционное бюро завершило досудебное следствие в рамках уголовного производства против бывшего вр. и. о. ректора Национального авиационного университета Владимира Харченко, сообщил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

"Детективами НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП завершено досудебное следствие в уголовном производстве по подозрению бывшего исполняющего обязанности ректора НАУ, руководителя адвокатского объединения и бывшего высокопоставленного чиновника Вооруженных Сил и органов государственной безопасности Украины, генерал-майора в отставке, в вымогательстве и получении 26 августа 2016 года неправомерной выгоды в особо крупном размере, а также умышленном неисполнении судебных решений о восстановлении на работе незаконно уволенных работников университета", – написал Холодницкий на своей странице в Facebook вечером в четверг, 29 декабря.

Глава САП назвал собранные детективами НАБУ доказательства достаточными для доказания вины подозреваемого в суде.

После ознакомления потерпевших и защиты Харченко с материалами уголовного производства, оно будет направлено в суд, уточнил руководитель САП.

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26 августа детективы НАБУ вместе с прокурорами САП и сотрудниками СБУ задержали временно исполняющего обязанности ректора Национального авиационного университета г. Киева Владимира Харченко во время получения части взятки в размере около 3 млн грн (100 тыс евро). При обыске дома у Харченко изъяли 5 млн грн и 9 слитков золота.

По версии СБУ Харченко требовал 170 тысяч евро от профессора за назначение его на должность в университете.

В то же время, в НАБУ сообщили, что он "требовал 5 млн грн и дополнительно 50 тысяч долларов США за дальнейшее несовершение препятствий в восстановлении в должности по решению суда бывших работников университета и подписания приказов об их назначении".

По материалам: ZN.UA
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Тэги Харченко НАУ взятка МОН коррупция НАБУ САП
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