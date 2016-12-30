НАБУ завершило досудебное следствие в отношении бывшего ректора НАУ

После ознакомления подозреваемого и потерпевших с материалами дело направят в суд.

Экс-ректора НАУ будут судить за вымогательство взятки reider-nau.com

Национальное антикоррупционное бюро завершило досудебное следствие в рамках уголовного производства против бывшего вр. и. о.сообщил глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий.

"Детективами НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП завершено досудебное следствие в уголовном производстве по подозрению бывшего исполняющего обязанности ректора НАУ, руководителя адвокатского объединения и бывшего высокопоставленного чиновника Вооруженных Сил и органов государственной безопасности Украины, генерал-майора в отставке, в вымогательстве и получении 26 августа 2016 года неправомерной выгоды в особо крупном размере, а также умышленном неисполнении судебных решений о восстановлении на работе незаконно уволенных работников университета", – написал Холодницкий на своей странице в Facebook вечером в четверг, 29 декабря.

Глава САП назвал собранные детективами НАБУ доказательства достаточными для доказания вины подозреваемого в суде.

После ознакомления потерпевших и защиты Харченко с материалами уголовного производства, оно будет направлено в суд, уточнил руководитель САП.

26 августа детективы НАБУ вместе с прокурорами САП и сотрудниками СБУ задержали временно исполняющего обязанности ректора Национального авиационного университета г. Киева Владимира Харченко во время получения части взятки в размере около 3 млн грн (100 тыс евро). При обыске дома у Харченко изъяли 5 млн грн и 9 слитков золота.

По версии СБУ Харченко требовал 170 тысяч евро от профессора за назначение его на должность в университете.

В то же время, в НАБУ сообщили, что он "требовал 5 млн грн и дополнительно 50 тысяч долларов США за дальнейшее несовершение препятствий в восстановлении в должности по решению суда бывших работников университета и подписания приказов об их назначении".