НАБУ заметило дыры в бюджете "Стены" Яценюка на границе с Россией

Со строительством "Стены" на границе с Россией не все гладко, однако пока подозрения никому не выдвигались.

Из "Стены" Яценюка что-то украли facebook.com/yatsenyuk.arseniy

НАБУ расследует возможность нецелевой растраты средств при реализации проекта "Стена", сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник.

"Скажем так, не все гладко с проектом "Стена". Необходимо провести еще очень много работы: фактический осмотр, изучение сметной документации, проведение экспертиз, ревизий", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

При этом директор НАБУ подчеркнул: "Пока что мы видим определенные несоответствия, но говорить об ущербе и виновных лицах еще рано".

Отвечая на уточняющий вопрос о том, означает ли это, что следствие еще не приблизилось к тому, чтобы кому-то предъявлять подозрения, директор НАБУ сказал: "Там за каждый участок отвечали разные люди, и достаточно большой круг людей, которых надо отработать, и соответственно принять решения".

О запуске проекта "Стена" Арсений Яценюк, который тогда возглавлял правительство, объявил в начале сентября 2014 года.

По данным на август 2016 года, объем работ по проекту "Стена" на границе Украины с Россией был выполнен на 10,5% от планового. "В соответствии с Планом мероприятий общая сумма средств Государственной пограничной службы Украины составляет 4 019,5 млн грн. В это время объем работ выполнен на 422,8 млн грн, что составляет 10,5%", - говорилось в сообщении Государственной пограничной службы.