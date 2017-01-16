НАБУ задержало шестерых подозреваемых в присвоении 50 млн гривень

САП будет настаивать на содержании подозреваемых под стражей.

НАБУ задержало руководителей сельскохозяйственного госпредприятия, которые спутали государственный урожай с личным НАБУ

Детективы Национального антикоррупционного бюро в течение 12-16 января задержали шесть человек, подозреваемых в организации преступной схемы по завладению государственным имуществом на 50 миллионов гривень, сообщает пресс-служба

По версии следствия, два руководителя госпредприятия в Кировоградской области, подчиненного Национальной академии аграрных наук Украины, и четыре представителя коммерческих компаний вступили в преступный сговор и в 2015-2016 годах завладели урожаем предприятия, впоследствии легализоваі украденное.

Одному из руководителей госпредприятия и представителю коммерческой компании сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Одному из них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 5 миллионов гривень залога, другому - круглосуточный домашний арест.

Остальным задержанным вручат уведомление о подозрении в течение суток.

Специализированная антикоррупционная прокуратура, которая осуществляет процессуальное руководство в этом деле, буде настаивать на заключении подозреваемых под стражу.

Как сообщил директор Национального антикорупционного бюро Артем Сытник, общая сумма ущерба по делам, которые расследует НАБУ, составляет 82 миллиарда гривень. Самое крупное из них – дело народного депутата Александра Онищенко, подозреваемого в создании преступной группы, которая нанесла государству 3 миллиарда гривень убытков.