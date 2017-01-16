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НАБУ задержало шестерых подозреваемых в присвоении 50 млн гривень

16 января в 19:49

САП будет настаивать на содержании подозреваемых под стражей.

 

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НАБУ задержало руководителей сельскохозяйственного госпредприятия, которые спутали государственный урожай с личным
НАБУ
Детективы Национального антикоррупционного бюро в течение 12-16 января задержали шесть человек, подозреваемых в организации преступной схемы по завладению государственным имуществом на 50 миллионов гривень, сообщает пресс-служба НАБУ.

По версии следствия, два руководителя госпредприятия в Кировоградской области, подчиненного Национальной академии аграрных наук Украины, и четыре представителя коммерческих компаний вступили в преступный сговор и в 2015-2016 годах завладели урожаем предприятия, впоследствии легализоваі украденное.

Одному из руководителей госпредприятия и представителю коммерческой компании сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Одному из них избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 5 миллионов гривень залога, другому - круглосуточный домашний арест.

Остальным задержанным вручат уведомление о подозрении в течение суток.

Специализированная антикоррупционная прокуратура, которая осуществляет процессуальное руководство в этом деле, буде настаивать на заключении подозреваемых под стражу.

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Как сообщил директор Национального антикорупционного бюро Артем Сытник, общая сумма ущерба по делам, которые расследует НАБУ, составляет 82 миллиарда гривень. Самое крупное из них – дело народного депутата Александра Онищенко, подозреваемого в создании преступной группы, которая нанесла государству 3 миллиарда гривень убытков.

По материалам: ZN.UA
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Тэги НАБУ коррупция арест суд
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