НАБУ задержало экс-менеджера "Электротяжмаша" за растрату 37 млн грн

Бывший замдиректора предприятия через подставные фирмы продал за границу дорогостоящий электродвигатель.

Детективы НАБУ задержали єкс-замдиректора "Электротяжмаша" "Электротяжмаш"

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали экс-заместителя директора по стратегии и маркетингу государственного предприятия "Завод "Электротяжмаш" по подозрению в злоупотреблении служебным положением с целью преступной растраты более чем 37 млн грн.

Как сообщает пресс-служба бюро, подозреваемого задержали в Харькове.

"Его подозревают в совершении криминального правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 28, ч. 2 ст.364 УК Украины ("Злоупотребление должностным лицом служебным положением, совершенным по предварительному сговору группой лиц, которое повлекло тяжкие последствия"). Лицо задержано в Харькове. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения", – указывается в сообщении.

Еще одно лицо – руководитель двух коммерческих предприятий, предположительно задействованных в преступной схеме, получило сообщение о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.364 УК Украины. В данный момент следствие устанавливает место его пребывания.

Отмечается, что в ходе досудебного расследования, детективы НАБУ раскрыли схему, в соответствии с которой должностные лица "Электротяжмаша" по предварительному сговору с руководителями двух фиктивных компаний, в период 2014-2015 годов продали электродвигатель постоянного тока фактически по себестоимости в 1,39 млн долларов, а затем перепродали его в Казахстан по рыночной цене, получив за изделие более 3 млн долларов.

"В результате реализации преступного умысла государственное предприятие потерпело убытки на сумму в 37,2 млн грн, что повлекло тяжелые последствия государственным интересам", – указывается в сообщении.

Следствие продолжается, ведется поиск прочих возможных соучастников преступления.

Как известно, "Электротяжмаш" входит в перечень топ-50 крупнейших госпредприятий и имеет стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.

Завод специализируется на разработке и выпуске мощных гидрогенераторов, гидрогенераторов-двигателей, турбогенераторовдля тепловых и атомных электростанций, электродвигателей для приводов прокатных станов, шахтных подъемников, водяных насосов оросительных каналов, тягового электрооборудования для железнодорожного и городского транспорта.

В августе прошлого года СМИ сообщали, что Директором "Электротяжмаша" с нарушением процедуры назначили человека олигарха Рината Ахметова Дмитрия Костюка.