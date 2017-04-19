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НАБУ задержало двух судей в Днепре по подозрению в взяточничестве

19 апреля в 21:47

Заместителя председателя взяли с поличным при получении тысячи долларов.

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В Днепре на взятке поймали заместителя председателя райсуда Фото Facebook/НАБУ

Правоохранители задержали заместителя председателя одного из районных судов Днепра, а также судью этого суда по подозрению в получении неправомерной выгоды.

В операции, которая проводилась под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры, были задействованы детективы Национального антикоррупционного бюро и оперативники Службы безопасности Украины, сообщает пресс-служба НАБУ.

Зампредседателя суда взяли с поличным при получении 1 тысячи долларов взятки. По версии следствия, она вступила в преступный сговор с другим судьей и вымогала у обвиняемых 30 тысяч долларов за вынесение приговора, который бы не предусматривал лишения свободы.

Деньги передавались несколькими частями. В НАБУ готовят уведомление о подозрении задержанным судьям.

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Напомним, 7 октября прошлого года, детективы Национального антикоррупционного бюро задержали с поличным судью Октябрьского районного суда Днепра.

Судья требовал 10 тысяч долларов взятки за оказание влияния на принятие решения сотрудниками следственного отдела одного из отделений полиции Днепра с целью недопущения привлечения к уголовной ответственности третьего лица.

При обыске по месту жительству подозреваемого детективы НАБУ изъяли драгоценности, а также 54 тысячи долларов, около 13 тысяч евро и почти 138 тысяч гривень наличными.

Соломенский районный суд Киева арестовал недвижимость, а также деньги и драгоценности, изъятые при обыске подозреваемого и его жилища. Подозреваемый внес залог, чтобы выйти на свободу, а детективы НАБУ изъяли у него заграничный паспорт.

В январе материалы уголовного проиводства передали в суд.

По материалам: ZN.UA
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Тэги НАБУ Днепр взятка коррупция суд судья
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