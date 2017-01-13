НАБУ вызвало судью Чауса на допрос

Николая Чауса хотят видеть в НАБУ strana.ua

НАБУ вызвало обвиненного во взяточничестве судью Днепровского районного суда Киевана допрос 16 января.

Согласно повестке, опубликованной в официальном издании центральных органов исполнительной власти "Урядовий кур'єр" в пятницу, Чаус вызывается допрос на 9:00 16 января к старшем детективу бюро В. Васильчуку как подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса , передают "Українські новини".

Согласно Уголовного процессуального кодекса, неявка подозреваемого может стать основанием для начала против него специального (заочного) расследования.

Напомним, что 9 августа НАБУ задержало судью Днепровского районного суда Киева Николая Чауса при получении взятки в 150 тысяч долларов.

По данным Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Чаус требовал эти деньги в деле, связанном с незаконным оборотом наркотиков. Детективы НАБУ провели обыск в его автомобиле, где обнаружили часть взятки в 70 тысяч долларов. Еще 80 тысяч долларов он спрятал в своем укрытии, на земельном участке, в банке.

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник допустил, что Николай Чаус сам вернется в Украину. "Я не исключаю, что он вернется. Быть постоянно в бегах – это несладко", - сказал Сытник.