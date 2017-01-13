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НАБУ вызвало судью Чауса на допрос

13 января в 10:30

Неявка на допрос может стать основанием для начала против него заочного расследования.

По материалам: Українські новини
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Тэги Чаус суд допрос
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