НАБУ возбудило дело про обогащение еще одного депутата

В НАБУ сообщили об очередном деле против народного депутата, но не хотят называть его фамилию.
Как сообщает пресс-служба НБУ, сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований 11 января по результатам анализа данных, приведенных в его е-декларации.
Фамилия народного депутата пресс-служба НАБУ не сообщила.
В целом детективы НАБУ зарегистрировали 22 уголовных производства по результатам анализа сведений, приведенных в е-декларациях, которые касаются действий 21 человека: 6 народных депутатов, 11 судей, 2 председателей районных государственных администраций, 1 заместителя областного совета, 1 руководителя центрального органа исполнительной власти.
Сведения о первых уголовных производствах по результатам анализа данных в е-декларациях детективы Бюро внесли в ЕРДР 17 ноября 2016 года.
30 октября 2016 года в Украине завершился первый этап подачи е-деклараций за 2015 год для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение.
Послы стран G7 в Украине подчеркнули, что важнейшим элементом системы е-декларирование должно стать наличие в НАЗК "способности, ресурсов и независимости для проверки данных деклараций должным образом и управления системой электронного декларирования активов".ZN.UA