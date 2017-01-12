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НАБУ возбудило дело про обогащение еще одного депутата

12 января в 16:44

В НАБУ сообщили об очередном деле против народного депутата, но не хотят называть его фамилию.

Рада пустая
НАБУ возбудило дело против неизвестного депутата
Василий Артюшенко, ZN.UA
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины зарегистрировали очередное уголовное производство по факту незаконного обогащения народного депутата.

Как сообщает пресс-служба НБУ, сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований 11 января по результатам анализа данных, приведенных в его е-декларации.

Фамилия народного депутата пресс-служба НАБУ не сообщила.

В целом детективы НАБУ зарегистрировали 22 уголовных производства по результатам анализа сведений, приведенных в е-декларациях, которые касаются действий 21 человека: 6 народных депутатов, 11 судей, 2 председателей районных государственных администраций, 1 заместителя областного совета, 1 руководителя центрального органа исполнительной власти.

Сведения о первых уголовных производствах по результатам анализа данных в е-декларациях детективы Бюро внесли в ЕРДР 17 ноября 2016 года.

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30 октября 2016 года в Украине завершился первый этап подачи е-деклараций за 2015 год для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение.

Послы стран G7 в Украине подчеркнули, что важнейшим элементом системы е-декларирование должно стать наличие в НАЗК "способности, ресурсов и независимости для проверки данных деклараций должным образом и управления системой электронного декларирования активов".

По материалам: ZN.UA
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Тэги депутат уголовное детектив
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1 комментарий
  • Zhora Burmasov Сегодня, 16:54 безграмотный автор! на русском правильно писать "дело об обогащении", а на украинском "справа про збагачення". Иди учись! и кстати, с 2013 года дела никто не не "возбуждает", а регистрируются производства. Так что, прийдется автору "возбуждать" кого-то другого... Ответить Цитировать Пожаловаться
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