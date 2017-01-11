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НАБУ в январе может выдвинуть обвинения чиновникам "Укроборонпрома"

11 января в 01:46

Бюро ведет уголовное расследование в отношение госкорпорации.  

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НАБУ взялось за "Укроборонпром"
Василий Артюшенко, ZN.UA

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) уже в январе может выдвинуть первые подозрения должностным лицам государственного концерна "Укроборонпром" в рамках расследования уголовного дела, заявил глава НАБУ Артем Сытник в интервью 5 каналу. 

"В том числе в отношении должностных лиц "Укроборонпрома"... Я думаю, что где-то в январе по этой категории дел будут первые подозрения, не хотел бы делать точный прогноз, но где-то так", - сказал он. 

Глава НАБУ не уточнил, в отношении кого именно ведутся расследования.

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Как сообщалось, В 2016 году благодаря усилиям Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) удалось предотвратить хищение более чем полумиллиарда гривень, а также вернуть на счета госкомпаний более 100 млн грн, сообщили в ведомстве.

По материалам: 5 канал
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