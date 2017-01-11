НАБУ в январе может выдвинуть обвинения чиновникам "Укроборонпрома"

Бюро ведет уголовное расследование в отношение госкорпорации.

НАБУ взялось за "Укроборонпром" Василий Артюшенко, ZN.UA

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) уже в январе может выдвинуть первые подозрения должностным лицам государственного концерна "Укроборонпром" в рамках расследования уголовного дела, заявил глава НАБУ Артем Сытник в интервью 5 каналу.

"В том числе в отношении должностных лиц "Укроборонпрома"... Я думаю, что где-то в январе по этой категории дел будут первые подозрения, не хотел бы делать точный прогноз, но где-то так", - сказал он.

Глава НАБУ не уточнил, в отношении кого именно ведутся расследования.

Как сообщалось, В 2016 году благодаря усилиям Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) удалось предотвратить хищение более чем полумиллиарда гривень, а также вернуть на счета госкомпаний более 100 млн грн, сообщили в ведомстве.