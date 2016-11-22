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НАБУ установило девятого подозреваемого в деле "киотских денег"

22 ноября в 17:36

К попытке хищения украинских государственных средств причастен российский гражданин.

НАБУ
НАБУ установило еще одного подозреваемого в "киотском деле"
Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины установили девятого подозреваемого в совершении покушения на хищение государственных средств, выделенных Украине на основании Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Как сообщает пресс-служба ведомства, ним оказался гражданин РФ, который вместе с ранее установленными фигурантами дела принял участие в приобретении фиктивных предприятий и изготовил документацию конкурсных торгов от их имени, которая была использована во время проведения процедур закупки LED-светильников в конце 2015 года.

Отмечается, что после раскрытия НАБУ данной преступной схемы, подозреваемый выехал за пределы Украины. Сейчас в бюро готовят материалы для его объявления в международный обыск.

21 ноября по месту регистрации и бывшему месту работы подозреваемого провели обыски, по итогам которых были изъяты документы, которые будут использованы как доказательная база.

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Ранее заместитель руководителя САП Владимир Кривенко рассказал ZN.UA, что после начала активных следственных действий по "киотскому делу", двое из причастных лиц бежали — один в Россию, второй — в Беларусь. В данный момент они находятся в розыске. Задержанным лицам, тем временем, сообщено о подозрении. 

Напомним, сведения о растрате "киотских денег" были внесены в Единый реестр досудебных расследований 21 января.

В январе тогдашний премьер-министр Арсений Яценюк  дал поручение провести служебное расследование относительно возможных нарушений в Минэкологии во время конкурса по реконструкции систем освещения, когда тендер на 550 миллионов гривен выиграла фиктивная фирма. Глава Кабмина также распорядился уволить руководство министерства и ГП Украинские экологические инвестиции", провести служебное расследование и направить материалы в НАБУ.

Киотский протокол, принятый в Киото (Япония) в декабре 1997 года в дополнение к Рамочной конвенции ООН об изменении климата, обязывает развитые страны и страны с переходной экономикой сократить или стабилизировать выбросы парниковых газов по сравнению с 1990 годом. Для внедрения Киотского протокола ЕС и другие страны, ратифицировавшие Киотский протокол, разработали систему ограничения промышленных выбросов с помощью квот. То есть, страны, присоединившиеся к соглашению, обязаны соотносить свои выбросы с 1990 годом - если их уровень превышает показатели, зафиксированные за 1990-й, страна обязана компенсировать наращивание выбросов покупкой соответствующего объема квот у тех участников киотского протокола, которые имеют неиспользованные "запасы" парниковых газов.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Украина подозреваемые документы
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