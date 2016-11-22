НАБУ установило девятого подозреваемого в деле "киотских денег"

К попытке хищения украинских государственных средств причастен российский гражданин.

НАБУ установило еще одного подозреваемого в "киотском деле"

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины установили девятого подозреваемого в совершении покушения на, выделенных Украине на основании Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Как сообщает пресс-служба ведомства, ним оказался гражданин РФ, который вместе с ранее установленными фигурантами дела принял участие в приобретении фиктивных предприятий и изготовил документацию конкурсных торгов от их имени, которая была использована во время проведения процедур закупки LED-светильников в конце 2015 года.

Отмечается, что после раскрытия НАБУ данной преступной схемы, подозреваемый выехал за пределы Украины. Сейчас в бюро готовят материалы для его объявления в международный обыск.

21 ноября по месту регистрации и бывшему месту работы подозреваемого провели обыски, по итогам которых были изъяты документы, которые будут использованы как доказательная база.

Ранее заместитель руководителя САП Владимир Кривенко рассказал ZN.UA, что после начала активных следственных действий по "киотскому делу", двое из причастных лиц бежали — один в Россию, второй — в Беларусь. В данный момент они находятся в розыске. Задержанным лицам, тем временем, сообщено о подозрении.

Напомним, сведения о растрате "киотских денег" были внесены в Единый реестр досудебных расследований 21 января.

В январе тогдашний премьер-министр Арсений Яценюк дал поручение провести служебное расследование относительно возможных нарушений в Минэкологии во время конкурса по реконструкции систем освещения, когда тендер на 550 миллионов гривен выиграла фиктивная фирма. Глава Кабмина также распорядился уволить руководство министерства и ГП Украинские экологические инвестиции", провести служебное расследование и направить материалы в НАБУ.

Киотский протокол, принятый в Киото (Япония) в декабре 1997 года в дополнение к Рамочной конвенции ООН об изменении климата, обязывает развитые страны и страны с переходной экономикой сократить или стабилизировать выбросы парниковых газов по сравнению с 1990 годом. Для внедрения Киотского протокола ЕС и другие страны, ратифицировавшие Киотский протокол, разработали систему ограничения промышленных выбросов с помощью квот. То есть, страны, присоединившиеся к соглашению, обязаны соотносить свои выбросы с 1990 годом - если их уровень превышает показатели, зафиксированные за 1990-й, страна обязана компенсировать наращивание выбросов покупкой соответствующего объема квот у тех участников киотского протокола, которые имеют неиспользованные "запасы" парниковых газов.