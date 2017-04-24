НАБУ расследует три дела в отношении Мартыненко

Глава бюро утверждает, что его детективы уверенно идут к окончательному результату.

Стало известно, сколько дел против Мартыненко ведет НАБУ скрин с видео

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) расследует три уголовных производства в отношении бывшего народного депутата Украины, заявил директор НАБУ Артем Сытник.

"У нас есть три дела. По одному из них было решение суда первой инстанции Соломенского райнного суда Киева, который якобы обязал нас закрыть производство. Но 14 апреля это решение суда первой инстанции было отменено Апелляционным судом Киева. И сейчас мы уверенно идем к окончательному результату", – заявил глава бюро в интервью "ЛІГА.net"

Вечером 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Николая Мартыненко. Задержание было проведено в рамках расследования дела о закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую прокладку. По данным следствия, бывший член парламентской фракции "Народного фронта" Николай Мартыненко является соучастником растраты более 17 млн долларов госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат".

22 апреля, Соломенский районный суд Киева отказал в аресте бывшего народного депутата Николая Мартыненко и отпустил его на поруки под личное поручительство народных депутатов.

Напомним, в мае прошлого года Сытник сообщил, что Генеральная прокуратура передала НАБУ 40 томов материалов по одному из эпизодов ряда уголовных производств, фигурантом которых является бывший народный депутат Николай Мартыненко.