НАБУ расследует коррупционные дела на 82 млрд грн

Самое большое дело, которое расследует НАБУ – про газовые схемы народного депутата Онищенко и "Укргаздобычи".

Директор НАБУ назвал самое крупное коррупционное дело 2016 года Василий Артюшенко, ZN.UA

Общая сумма ущерба по делам, которые расследует Национальное антикоррупционное бюро Украины, составляет 82 млрд грн, сообщил директор НАБУ

"То есть такая достаточно солидная сумма. И эти дела сейчас находятся на стадии расследования", - сказал он в интервью "5 каналу".

По его словам, самое крупное дело НАБУ – "это уголовное дело в отношении членов преступной группировки, которую возглавлял народный депутат Онищенко. И тут по этому делу много арестовано имущества, но и по этому делу очень большие убытки нанесены государству, почти 3 млрд грн".

"В этой преступной схеме использовалось три совместные деятельности, они сейчас на сегодня решением судов ликвидированы. Эти решения судов вступили в силу. И тот газ, который ранее шел через эти непрозрачные схемы, сейчас идет сразу на реальный сектор экономики. Я уже приводил пример. После того как мы это сделали, за три года перед арестами от этой деятельности "Укргаздобыча" получила 25 млн грн прибыли, за 4 месяца после ликвидации схемы – 162 млн", - добавил Сытник.

Напомним, что в законе "О государственном бюджете на 2017 год" заложено увеличение расходов на антикоррупционные органы, созданные в Украине в последние годы. В частности, расходы общего фонда госбюджета на Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) увеличатся с 75 млн грн до 119 млн грн. Расходы на Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) вырастут с 489 млн грн до 774 млн грн.