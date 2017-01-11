НАБУ расследует коррупционные дела на 82 млрд грн

Самое большое дело, которое расследует НАБУ – про газовые схемы народного депутата Онищенко и "Укргаздобычи".
"То есть такая достаточно солидная сумма. И эти дела сейчас находятся на стадии расследования", - сказал он в интервью "5 каналу".
По его словам, самое крупное дело НАБУ – "это уголовное дело в отношении членов преступной группировки, которую возглавлял народный депутат Онищенко. И тут по этому делу много арестовано имущества, но и по этому делу очень большие убытки нанесены государству, почти 3 млрд грн".
"В этой преступной схеме использовалось три совместные деятельности, они сейчас на сегодня решением судов ликвидированы. Эти решения судов вступили в силу. И тот газ, который ранее шел через эти непрозрачные схемы, сейчас идет сразу на реальный сектор экономики. Я уже приводил пример. После того как мы это сделали, за три года перед арестами от этой деятельности "Укргаздобыча" получила 25 млн грн прибыли, за 4 месяца после ликвидации схемы – 162 млн", - добавил Сытник.
Напомним, что в законе "О государственном бюджете на 2017 год" заложено увеличение расходов на антикоррупционные органы, созданные в Украине в последние годы. В частности, расходы общего фонда госбюджета на Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) увеличатся с 75 млн грн до 119 млн грн. Расходы на Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) вырастут с 489 млн грн до 774 млн грн.