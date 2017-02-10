НАБУ расследует деятельность замглавы НБУ Рожковой

Производство планируют зарегистрировать по факту возможных злоупотреблений должностными лицами НБУ и ФГВФЛ.
"Мы как раз собираемся регистрировать на следующей неделе производство именно по этому факту, который указан. Не исключаю, что это производство, если я правильно понимаю, то производство, будет истребовано, если мое соответствующее решение согласует антикоррупционный прокурор. И мы будем проводить расследование или вместе с этим осуществлением, а если не будет истребовано, то будем проводить отдельное расследование", - отметил он.
Напомним, в октябре 2016 года правоохранители провели обыски в доме у замглавы Нацбанка Екатерины Рожковой в рамках расследования банкротства банка "Михайловский".
Ранее Сытник заявил о том, что за период своей работы НАБУ направило в суд более 50 производств, уже есть 12 приговоров. Кроме того, в НАБУ на стадии досудебного расследования находится 264 уголовных производства. Совокупный размер предметов преступлений, по оценкам, составляет более 82 млрд грн.
Читайте о первых результатах и сложностях работы НАБУ в интервью Артема Сытника ZN.UA в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".Интерфакс-Украина