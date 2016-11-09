НАБУ проверит кандидатов в Верховный суд Украины

Антикоррупционное бюро обещает не допустить проникновения в новую судебную власть людей с коррупционными рисками.

НАБУ хочет заблокировать приход коррупционеров в новый Верховный суд

Национальное антикоррупционное бюро Украины присоединится к процедуре отбора судей

Директор бюро Артем Сытник и председатель Высшей квалификационной комиссии судей (ВККСУ) Сергей Козьяков договорились, что НАБУ будет оценивать претендентов на наличие коррупционных рисков.

"НАБУ как правоохранительный орган, который выполняет также аналитическую функцию, будет принимать активное участие в процессе формирования Верховного суда Украины. Мы подписали меморандум с Высшей квалификационной комиссией судей – поэтому будем использовать свои возможности для того, чтобы максимально изучить кандидатов и не допустить проникновения в новую судебную власть людей с коррупционными рисками", — отметил директор бюро.

7 ноября ВККСУ объявила конкурс на 120 должностей судей в новом Верховном суде Украины. Из них 30 должностей — в Кассационном административном суде, 30 – в Кассационном суде, 30 – в уголовном Кассационном суде и еще 30 – в Кассационном гражданском суде.

Согласно изменениям в Конституцию в части правосудия, которые вступили в силу 30 сентября 2016 года, высшим судом Украины должен стать созданный заново Верховный суд в составе не более 200 судей. Зато Высший хозяйственный, Высший административный и Высший специализированный суд по рассмотрению гражданских и уголовных дел — ликвидируются.