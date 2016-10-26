НАБУ проанализирует информацию о недвижимости семьи Луценко

Детективы НАБУ будут искать возможную коррупцию.

НАБУ и ГПУ обменялись "квартирными" делами на своих руководителей Василий Артюшенко, ZN.UA

Национальное антикоррупционное бюро Украины начало "аналитическую проверку" информации о возможной причастности членов семьи генпрокурора Юрия Луценко к "получению доходов" с дорогой недвижимости в центре Киева.

Как сообщили в пресс-службе НАБУ, проверка будет касаться соблюдения требований антикоррупционного законодательства при приобретении и пользовании недвижимым имуществом по ул.Эспланадная в Киеве.

"В частности, высказываются предположения, что конечным бенефициаром получения доходов от использования коммерческой недвижимости по упомянутому адресу может быть сын генерального прокурора Украины Юрия Луценко - Александр", - отмечает в бюро.

Для того, чтобы начать досудебное производство, пока еще "нет достаточных оснований".

Однако, отмечают в НАБУ, закон позволяет бюро начать "информационно-аналитическую проверку" указанных сведений "на предмет наличия признаков коррупционного правонарушения".

Начало проверки датируется сегодняшним днем, 26 октября.

К такому шагу Бюро вынуждено было прибегнуть "в ответ на многочисленные запросы со стороны СМИ и обращения общественных организаций".

Информация о том, что компания сына Луценко зарабатывает на недвижимости стоимостью около $ 5 млн, которой номанально владеет бывшая бухгалтерша их семейной фирмы, которой руководила жена главы ГПУ Ирина Луценко, появилась в СМИ еще в середине сентября. Через месяц, 24 октября, генпрокурор Юрий Луценко "официально" заявил, что "никаким домом в Киеве ни я, ни члены моей семьи не владеют".

Вслед за этим СМИ опубликовали информацию о том, что по состоянию на 17 октября скандальный дом семьи Луценко приобрел один из депутатов от БПП.



Примечательно, что накануне стало известно о том, что ГПУ открыла уголовное дело против директора НАБУ за то, что он якобы не задекларировал квартиру в Харьковской области. Сам Артем Сытник настаивает, что недвижимость ему не принадлежит.



Ранее в конце сентября аналогичную проверку НАБУ проводило в отношении квартиры Сергея Лещенко. В ходе проверки детективы бюро выявили признаки административного правонарушения при покупке недвижимости, которая состояла в том, что Лещенко, будучи народным депутатом (от фракции БПП) взял беспроцентный займ у руководителя "Украинской правды" Алены Притулы. До избрания в Раду Лещенко работал журналистом издания.

Как стало известно ZN.UA, в середине октября один из депутатов "Народного фронта" обратился к ГПУ с требованием открыть дело против Лещенко, а также директора НАБУ и главы Антикоррупционной прокуратуры.