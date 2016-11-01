НАБУ поймало мошенников, бравших взятки за "трудоустройство" в Бюро

Кандидату в детективы Антикоррупционного бюро предалагали "решить вопрос" за 10 тысяч долларов.
За данную услугу мошенники просили 10 тысяч долларов. Их задержали во вторник, 1 ноября, во время получения части суммы – 4 тысяч долларов, сообщает пресс-служба НАБУ.
Один из злоумышленников выдавал себя за сотрудника Бюро с помощью поддельного удостоверения.
Во время обыска в автомобиле подозреваемых было обнаружено около десятка резюме лиц, претендующих на различные должности в НАБУ и других правоохранительных органах, а также удостоверение члена одной из общественных организаций с созвучным с НАБУ названием.
В НАБУ напомнили, что в сентябре к ним обратился один из кандидатов на должность детектива с заявлением о вымогательстве средств за вынесение положительного решения о трудоустройстве. По данному факту Управление внутреннего контроля НАБУ открыло уголовное производство по ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса.
Напомним, в феврале детективы НАБУ задержали прокурора Генеральной прокуратуры, который предлагал 10 тысяч долларов взятки членам конкурсной комиссии за положительное решение вопроса о трудоустройстве на должность руководителя / заместителя руководителя подразделения детективов Бюро.ZN.UA