НАБУ помешало хищению 500 млн грн государственных средств в 2016 году

Ключевыми эпизодами своей работы в минувшем году в бюро считают дело Онищенко и дело "черной кассы" регионалов.
Согласно сообщению пресс-службы бюро, посвященному итогам года, основными моментами его деятельности стали задержание одесского "судьи-стрелка", дело депутата Онищенко, "черная бухгалтерия" ПР, и задержание на взятках сотрудников Генпрокуратуры.
Накануне стало известно, что НАБУ зарегистрировало по результатам анализа е-деклараций уже 13 уголовных производств. К ранее открытым 10 делам добавились три новых, зарегистрированых по фактам подачи недостоверной информации в электронных декларациях.
Читайте интервью Валентины Самар с директором НАБУ Артемом Сытником в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA