НАБУ помешало хищению 500 млн грн государственных средств в 2016 году

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Ключевыми эпизодами своей работы в минувшем году в бюро считают дело Онищенко и дело "черной кассы" регионалов.

В НАБУ рассказали об итогах своей работы за год НАБУ

В 2016 году благодаря усилиям Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) удалось предотвратить хищение более чем полумиллиарда гривень, а также вернуть на счета госкомпаний более 100 млн грн, сообщили в ведомстве.

Согласно сообщению пресс-службы бюро, посвященному итогам года, основными моментами его деятельности стали задержание одесского "судьи-стрелка", дело депутата Онищенко, "черная бухгалтерия" ПР, и задержание на взятках сотрудников Генпрокуратуры.

Накануне стало известно, что НАБУ зарегистрировало по результатам анализа е-деклараций уже 13 уголовных производств. К ранее открытым 10 делам добавились три новых, зарегистрированых по фактам подачи недостоверной информации в электронных декларациях.

Читайте интервью Валентины Самар с директором НАБУ Артемом Сытником в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".