НАБУ получило полный доступ к реестру е-деклараций НАПК

Два антикоррупционных агентства смогли наконец договориться между собой для расследований на основании е-деклараций чиновников.

НАБУ получило доступ к базе НАЗК Петр Порошенко/Facebook

Национальное антикоррупционное бюро Украины в полном объеме получило доступ к Единому государственному реестру деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

"Теперь детективы и аналитики НАБУ имеют возможность обрабатывать все данные из Реестра через защищенную криптографическими методами закрытую сеть прямо из помещений Бюро. Это значительно упрощает и ускоряет процедуру анализа деклараций лиц, подследственных НАБУ, во время расследований уголовных производств на предмет наличия в них признаков коррупционных правонарушений", - говорится в сообщении НАБУ.

Доступ НАБУ к автоматизированным информационным и справочным системам, реестрам и банкам данным, которыми владеет Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, предусмотрено действующим Меморандумом между ведомствами, подписанным в январе 2017 года.

Сейчас детективами Бюро осуществляется расследование в более 40 производствах, начатых, в том числе, по результатам проверки электронных деклараций.

Ранее глава НАБУ Артем Сытник интервью ZN.UA заявил, что НАБУ готово предоставить сотрудникам НАПК доступ к своим базам данных, но ожидает, что в агентстве сотрудникам НАБУ также предоставят полный доступ к реестру электронных деклараций.