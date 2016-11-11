НАБУ подготовило подозрения для фигурантов дела МАУ

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Экс-руководителя Госавиаслужбы и должностных лиц МАУ подозревают в организации схемы по присвоению государственных средств.

НАБУ подозревает менеджмент МАУ и экс-начальника Госавиаслужбы в присвоении 147 млн грн flyuia.com

Главное подразделение детективов НАБУ подготовило и направило на согласование в САП подозрение в преступной растрате имущества экс-руководителю Госавиаслужбы Украины, а также президенту и главному бухгалтеру частной авиакомпании "".

Как сообщает пресс-служба НАБУ, данные лица подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных по ч.5 ст 191 УК Украины ("Присвоение, растрата имущества или завладение ним путем злоупотребления служебным положением").

"Досудебным расследованием установлено, что на протяжении 2014-2015 годов руководство МАУ при содействии служебных лиц Госавиаслужбы Украины незаконно завладело средствами Государственного специализированного фонда финансирования общегосударственных трат на авиационную деятельность и участие Украины в международных авиационных организациях в особо крупных размерах", – указывается в сообщении ведомства.

Речь, в частности, идет о сборе, который все авиакомпании в соответствии с законом обязаны оплачивать в Фонд за перевезенных пассажиров и грузы. По данным следствия, МАУ взимала с клиентов данные средства, однако в Фонд их не перечисляла. С 2014 года, сумма данной неуплаты достигла суммы в 147 млн грн.

НАБУ

В НАБУ утверждают, что наращиванию Долга содействовала лоббистская деятельность со стороны экс-руководителя Госавиаслужбы в интересах МАУ.

"Данное лицо, которое до назначения на государственную должность работало в МАУ, утвердило приказ, который позволил авиаперевозчикам получать новые направления перевозок, несмотря на наличие у них непогашенных долгов перед Фондом", – отмечают в Бюро.

В данный момент детективы НАБУ ожидают согласования проектов подозрений со стороны САП, после чего их огласят указанным лицам в рамках уголовного производства о завладении средствами госбюджета.

В случае признания вины данных лиц в суде, им может угрожать наказание в виде лишение свободы сроком от 7 до 12 лет с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет.

Напомним, в июне НАБУ выявило факты злоупотребления со стороны компании "Международные авиалинии Украины" на сумму более 100 млн грн.

"Каждый пассажир платил $ 2 (сбор с каждого пассажира в международном сообщении – ред.), которые компания обязана перечислять государству, однако МАУ эти средства не уплатила", - , заявил глава НАБУ Артем Сытник

В тоже время, по данным Госавиаслужбы, задолженность авиакомпании перед государством за период с января 2014 по декабрь 2015 года оценивается почти в 150 млн грн.

Ранее детективы НАБУ в ходе обысков в МАУ изъяли документы о долгах авиакомпании перед государством. Обыск начался в первой половине дня 14 июня и продолжался до 4:00 15 июня. Причиной обыска стал отказ авиакомпании добровольно предоставить необходимые материалы по запросу НАБУ с конца апреля.