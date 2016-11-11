НАБУ передало в Интерпол документы для объявления в розыск беглого судьи Чауса

Сытник ожидает решения международной организации, все документы уже переданы.
"Ми все необходимые документы передали в Интерпол. Ждем их решение" - добавил он.
Напомним, 9 августа НАБУ зафиксировало факт получения судьей Днепровского районного суда Киева Николаем Чаусом взятки в 150 тысяч долларов.
По данным Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Чаус требовал эти деньги в деле, связанном с незаконным оборотом наркотиков. Детективы НАБУ провели обыск в его автомобиле, где обнаружили часть взятки в 70 тыс. долларов. Еще 80 тыс. долларов он спрятал в своем укрытии, на земельном участке, в банке.
6 сентября Верховная Рада дала согласие на задержание и арест Чауса. В тот же день глава САП Назар Холодницкий сообщил, что Чаус находится на территории оккупированного Крыма.liga.net