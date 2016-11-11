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НАБУ передало в Интерпол документы для объявления в розыск беглого судьи Чауса

11 ноября в 17:21

Сытник ожидает решения международной организации, все документы уже переданы.

Николай Чаус
Антикоррупционное бюро потребовало объявить в розыск беглого судью Чауса
Юрий Бутусов/Facebook
Национальное антикоррупционное бюро Украины обратилось в Интерпол с требованием объявить в розыск судьу Днепровского суда Киева Николая Чауса, которого подозревают в коррупции, заявил директор бюро Артем Сытник в ходе прямой линии с читателями "КП в Украине".

"Ми все необходимые документы передали в Интерпол. Ждем их решение" - добавил он.

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Напомним, 9 августа НАБУ зафиксировало факт получения судьей Днепровского районного суда Киева Николаем Чаусом взятки в 150 тысяч долларов.

По данным Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Чаус требовал эти деньги в деле, связанном с незаконным оборотом наркотиков. Детективы НАБУ провели обыск в его автомобиле, где обнаружили часть взятки в 70 тыс. долларов. Еще 80 тыс. долларов он спрятал в своем укрытии, на земельном участке, в банке.

6 сентября Верховная Рада дала согласие на задержание и арест Чауса. В тот же день глава САП Назар Холодницкий сообщил, что Чаус находится на территории оккупированного Крыма.

По материалам: liga.net
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Тэги Чаус суд арест Интерпол
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