НАБУ открыло уголовные производства по е-декларациям двух депутатов и судьи

Электронные декларации проверяют сразу несколько антикоррупционных органов. НАБУ уже заводит дела.
Как сообщает пресс-служба НАБУ, уголовные производства открыты по фактам незаконного обогащения (ч. 2 и ч. 3 ст. 368-2 УК Украины) в отношении двух народных депутатов и одного судьи.
"Досудебное расследование продолжается, принимаются меры для быстрого, полного и беспристрастного установления всех обстоятельств совершения уголовных преступлений", - говорится в сообщении НАБУ.
Напомним, что по результатам обработки Генеральной прокуратурой деклараций установлены факты нарушений у четырех народных депутатов. В ГПУ отметили, что один из депутатов не уведомил НАПК о приобретении мотоцикла Harley-Davidson 2012 года выпуска за 141 тыс. грн, а второй – автомобиля Toyota Land Cruiser 2012 года выпуска за 500 тыс. грн. Еще один депутат не подал информацию о получении дохода в размере 100 тыс. грн от отчуждения автомобиля Lexus LX 570 2010 года.
Послы стран G7 в Украине подчеркнули, что важнейшим элементом системы е-декларирования должно стать наличие у НАПК "способности, ресурсов и независимости для проверки данных деклараций должным образом и управления системой электронного декларирования активов".ZN.UA