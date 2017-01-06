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НАБУ открыло еще три уголовных производства на основании проверки е-деклараций

6 января в 15:38

Фигурантами новых уголовных дел стали депутат Рады и главы двух РГА.

НАБУ
НАБУ заинтересовалось декларациями народного депутата и двух глав райгосадминистраций
НАБУ
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) начало досудебное расследование еще трех уголовных производств по фактам подачи недостоверной информации в электронных декларациях.

Как сообщает пресс-служба ведомства, фигурантами новых дел стали народный депутат и главы райгосадминистраций.

Так, сведения об уголовном правонарушении относительно народного депутата внесены в ЕРДР на основании материалов информационно-аналитического исследования Управления аналитики и обработки информации НАБУ.

В свою очередь, информация относительно подачи недостоверных сведений в декларации главой одной их РГА, а также относительно умышленной неподачи декларации его коллегой, внесена в ЕРДР на основании рассмотрения заявлений одной из общественных организаций.

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Ранее в НАБУ сообщали, что зарегистрировали по результатам анализа е-деклараций уже 10 уголовных производств.

Напомним, 23 декабря Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник и глава Национального агентства по вопросам противодействия коррупции Наталья Корчак провели встречу, в рамках которой договорились о доступе НАБУ к базе электронных деклараций

По материалам: ZN.UA
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Тэги информация декларация производство
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