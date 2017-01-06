НАБУ открыло еще три уголовных производства на основании проверки е-деклараций

Фигурантами новых уголовных дел стали депутат Рады и главы двух РГА.
Как сообщает пресс-служба ведомства, фигурантами новых дел стали народный депутат и главы райгосадминистраций.
Так, сведения об уголовном правонарушении относительно народного депутата внесены в ЕРДР на основании материалов информационно-аналитического исследования Управления аналитики и обработки информации НАБУ.
В свою очередь, информация относительно подачи недостоверных сведений в декларации главой одной их РГА, а также относительно умышленной неподачи декларации его коллегой, внесена в ЕРДР на основании рассмотрения заявлений одной из общественных организаций.
Ранее в НАБУ сообщали, что зарегистрировали по результатам анализа е-деклараций уже 10 уголовных производств.
Напомним, 23 декабря Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник и глава Национального агентства по вопросам противодействия коррупции Наталья Корчак провели встречу, в рамках которой договорились о доступе НАБУ к базе электронных деклараций.ZN.UA