НАБУ обнаружило следы украинской коррупции в 41 стране мира

Рекордсменом по объему международных коммуникаций с антикоррупционными органами других стран стало производство о коррупции в ГП "ВостГОК".

Украинская коррупция "наследила" в более чем 40 странах мира НАБУ / Flickr

В Национальном антикоррупционном бюро Украины () составили "карту украинской коррупции", сообщает пресс-служба ведомства.

Детективы Бюро обнаружили "следы" коррупционных схем Украины в 41 стране мира. "Установлено, что средства из Украины выводились при участии коммерческих структур по меньшей мере из десяти государств мира", - рассказали в НАБУ.

В Бюро также напомнили о том, что уголовное производство о нанесении убытков ГП "ВостГОК" является "рекордсменом" по объему коммуникаций с компетентными органами других стран. С начала расследования этого производства в декабре 2015 года НАБУ направило восьми странам 16 запросов о международной правовой помощи.

Напомним, вечером 20 апреля детективы НАБУ задержали бывшего народного депутата Николая Мартыненко. Задержание было проведено в рамках расследования дела о закупках ГП "ВостГОК" концентрата урана через австрийскую фирму-прокладку. По данным следствия, бывший член парламентской фракции "Народного фронта" Николай Мартыненко является соучастником растраты 17,28 млн долларов госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат".

В НАБУ также сообщили, что задержали второго фигуранта этого дела - первого заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Перелома.

Тем не менее, 22 апреля Соломенский районный суд Киева отказал в аресте Николая Мартыненко и отпустил его на поруки народных депутатов. В тот же день суд выпустил на поруки и Сергея Перелому.