НАБУ не просило привлечь к ответственности Холодницкого, а лишь направило жалобу - СМИ

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В НАБУ уточнили, что Бюро пожаловалось генпрокурору на бездеятельность его заместителя Назара Холодницкого в так называемом деле МАУ.

В НАБУ уточнили, что в писье Луценко речь шла о жалобе на бездеятельность Холодницкого

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) не направляло генеральному прокурору Украины письмо с просьбой привлечения к ответственности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры САП) Назара Холодницкого, говорится в ответе пресс-службы НАБУ на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

"Скорее всего, речь шла о жалобе, подготовленной детективами Бюро в ответ на бездействие прокурора при расследовании так называемого дела МАУ и в соответствии с действующим процессуальным законодательством Украины", - говорится в ответе.

В НАБУ пояснили, что речь идет о том, что 10 ноября детективы Бюро в порядке, предусмотренном ст. 277 УПК Украины, подготовили и направили на утверждение заместителю генпрокурора - руководителю САП сообщение о подозрении руководителю и главному бухгалтеру авиакомпании "Международные авиалинии Украины", а также экс-главе Государственной авиационной службы Украины в совершении уголовного преступления по завладению средствами Государственного специализированного фонда финансирования общегосударственных расходов на авиационную деятельность и участие Украины в международных авиационных организациях в особо крупных размерах, по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Также в ответе говорится, что 24 ноября в НАБУ за подписью Холодницкого поступило письмо с отказом в согласовании указанных сообщений о подозрении. Проанализировав письмо, детективы Бюро пришли к выводу о несоответствии сделанных суждений и выводов фактическим данным, подтвержденным материалами уголовного производства.

"Именно поэтому, в соответствии с требованиями законодательства (ст.ст. 311-312 УПК Украины), в адрес генпрокурора 25 ноября направлена жалоба о бездеятельности его заместителя - руководителя САП", - подчеркнули в пресс-службе, указав при этом, что порядок направления жалобы на бездействие прокурора четко определен положениями действующего Уголовного процессуального кодекса Украины, согласно которому жалоба подается прокурору высшего уровня в отношении прокурора, решение, действия или бездействие которого обжалуются.

"Учитывая, что решение о несогласии сообщений о подозрении принято заместителем генерального прокурора Украины - руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры, его бездействие обжаловано в установленном порядке генеральному прокурору Украины", - сообщили в НАБУ.

В то же время в пресс-службе подчеркнули: "Вместо того, чтобы разобраться по сути жалобы и принять меры, как того требует закон, генеральный прокурор сделал публичное заявление, которое может повредить взаимодействию между НАБУ и САП".

Как сообщалось, в эфире телеканала "1+1" Луценко заявил, что Национальное антикоррупционное бюро обратилось к нему с просьбой привлечь к ответственности Холодницкого. Луценко заявил: "Я не буду этим заниматься. Я просто как генеральный прокурор, имея ограниченную компетенцию относительно этих двух институций, провожу с ними рабочие совещания".

Напомним, в августе произошло столкновение между сотрудниками ГПУ и детективами Национального антикоррупционного бюро, осуществлявших наружное наблюдение за Сусом. Сообщалось, что между сотрудниками НАБУ и Генпрокуратуры произошел конфликт, при котором бойцы спецназа НАБУ применили против троих сотрудников ГПУ силу. В НАБУ назвали инцидент с сотрудниками Генпрокуратуры "внештатной рабочей ситуацией".

Подробнее о противостоянии между Генеральной прокуратурой (ГПУ), ее структурным подразделением Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) и Национальным антикоррупционным бюро (НАБУ) читайте в материале Владимира Сущенко"Досудебное расследование коррупционных преступлений: прокуратура и НАБУ — противостояние или сотрудничество?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".