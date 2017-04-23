НАБУ не довольно взятием на поруки Мартыненко и Переломы

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Подозреваемые могут оказывать давление на свидетелей.

НАБУ не довольно освобождением двух фигурантов коррупционного дела НАБУ / Flickr

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) не согласно с решением суда по взятию на поруки экс-депутата от "Народного фронта" Николая Мартыненко и первого заместителя главы НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Переломы, сообщается на сайте бюро.

"По мнению детективов, при имеющейся мере пресечения (личное поручительство) подозреваемые могут оказывать давление на свидетелей, а также совершать иные действия, направленные на уничтожение доказательств их преступной деятельности. Особенно это касается бывшего народного депутата Николая Мартыненко, который имеет влияние в высших политических кругах", - подчеркивает бюро.

НАБУ рассчитывает, что Специализированная антикоррупционная прокуратура сможет отстоять позицию следствия в апелляционной инстанции.

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обжалует отказ суда арестовать экс-депутата Николая Мартыненко и первого заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Перелому.

Соломенский районный суд Киева отпустил первого заместителя председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Перелому под личное поручительство ряда народных депутатов.

Таким образом суд отказал стороне обвинения в избрании Переломе меры пресечения виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 150 млн грн.

Сегодня, 22 апреля, Соломенский районный суд Киева отказал в аресте бывшего народного депутата Николая Мартыненко и отпустил его на поруки под личное поручительство народных депутатов.