НАБУ направило в суд дело киевских налоговиков-взяточников

Киевским налоговикам грозит наказание в виде лишениея свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.

НАБУ хочет посадить двух налоговиков на 12 лет ФСИН

Дело о вымогательстве взятки двумя инспекторами г. Киева и адвокатом-посредником направлено в суд, сообщает пресс-служба

По версии следствия, начальник Следственного управления финансовых расследований и старший следователь этого же управления Государственной налоговой инспекции ГУ ГФС одного из районов столицы вместе с адвокатом требовали неправомерную выгоду в особо крупном размере (36 тыс. долларов) и получили ее часть (10 тыс. долларов) от гражданина за содействие в возвращении ему изъятого имущества.

Налоговикам инкриминируют ч.4 ст.368 ("Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом") и ч.2 ст.369-2 ("Злоупотребление влиянием") Уголовного кодекса Украины.

В случае вступления в силу обвинительного приговора суда упомянутым лицам может грозить наказание в виде лишениея свободы на срок от 8 до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, что должностных лиц налоговой инспекции одного из районов г. Киева и адвоката-посредника задержали 27 июля 2016 года по результатам ряда обысков.