Топ Новости
<
>

НАБУ направило в САП окончательное подозрение Охендовскому

24 апреля в 15:22

Детективы НАБУ готовы передать коллегам из прокуратуры все доказательства по делу в отношении главы ЦИК.

охендовский1
НАБУ передало на согласование в САП окончательное подозрение Михаилу Охендовскому
РБК-Украина
НАБУ направило в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) окончательный вариант подозрения главе ЦИК Михаилу Охендовскому, заявил директор НАБУ Артем Сытник.

"Сегодня мы передали окончательное подозрение главе ЦИК в Антикоррупционную прокуратуру и готовы передать коллегам из прокуратуры все доказательства, которые собраны по этому делу для того, чтобы было согласовано окончательное подозрение", - сказал А.Сытник на брифинге в Киеве в понедельник.

Читайте также: Две выплаты Манафорту из "черной бухгалтерии" Януковича подтвердились - WP

Напомним, 13 декабря прошлого года детективы Национального антикоррупционного бюро в аэропорту "Борисполь" вручили уведомление о подозрение председателю Центральной избирательной комиссии Михаилу Охендовскому, который является фигурантом уголовного производства по "черной бухгалтерии" Партии регионов.

Председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского подозревают в получении более 1,2 миллиона гривень взяток от Партии регионов.

По материалам: Интерфакс-Украина
Читайте также
Тэги НАБУ ЦИК Сытник
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.73
EUR 28.60
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...