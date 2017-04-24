НАБУ направило в САП окончательное подозрение Охендовскому

Детективы НАБУ готовы передать коллегам из прокуратуры все доказательства по делу в отношении главы ЦИК.

НАБУ передало на согласование в САП окончательное подозрение Михаилу Охендовскому РБК-Украина

НАБУ направило в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) окончательный вариант подозрения главе ЦИК, заявил директор НАБУ Артем Сытник.

"Сегодня мы передали окончательное подозрение главе ЦИК в Антикоррупционную прокуратуру и готовы передать коллегам из прокуратуры все доказательства, которые собраны по этому делу для того, чтобы было согласовано окончательное подозрение", - сказал А.Сытник на брифинге в Киеве в понедельник.

Напомним, 13 декабря прошлого года детективы Национального антикоррупционного бюро в аэропорту "Борисполь" вручили уведомление о подозрение председателю Центральной избирательной комиссии Михаилу Охендовскому, который является фигурантом уголовного производства по "черной бухгалтерии" Партии регионов.

Председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского подозревают в получении более 1,2 миллиона гривень взяток от Партии регионов.