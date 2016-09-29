НАБУ могут вывести из антикоррупционной "игры" и превратить в бутафорский орган – Трепак

Предлагаемые ГПУ изменения нивелируют главную идею создания НАБУ как специализированного независимого антикоррупционного органа, считает Трепак.

НАБУ могут оттеснить от процессов противодействия элитной коррупции - Трепак

Экс-первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Трепак прокомментировал заявление главы ГПУ Юрия Луценко о его намерении закрепить за генпрокурором право решать , какие дела будет расследовать НАБУ, а какие – прочие правоохранительные органы.

По мнению Трепака, заявление Луценко об инициировании законопроекта о прекращении споров о подследственности между НАБУ и другими правоохранительными органами, ознаменовала начало нового этапа затяжного противостояния между НАБУ и ГПУ.

"Принятие этих изменений будет означать существенное сужение компетенции НАБУ и постепенное оттеснение его от ключевых процессов противодействия элитной коррупции. То есть, это будет крутой поворот назад. Законодательной проблемы с определением подследственности НАБУ не существует - есть проблема с выполнением закона в этой части", - написал экс-первый заместитель председателя СБУ на своей странице в Facebook.

Про его мнению, предлагаемые изменения будут означать "откат" назад еще и потому, что будет нивелировано главную идею создания НАБУ как специализированного независимого антикоррупционного органа.

"Если НАБУ лишат четко определенной законом подследственности и не наделят правом самостоятельно снимать информацию с каналов связи, это означает, что его выводят из серьезной антикоррупционной "игры" и превращают в бутафорский орган", - заявил Трепак.

Накануне Луценко заявил, что предлагаемыми изменениями в ГПУ не намерены уменьшать полномочий НАБУ и САП, которые имеют право выходить на коррумпированных судей и чиновников, однако приоритет в решении споров о подследственности должен оставаться у генпрокурора.

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Ранее глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин заявил, что Генпрокуратура готовится к проталкиванию в Верховную Раду законопроекта №5097, который устранит ограничение для генпрокурора единолично определять подследственность по уголовным делам НАБУ-ГПУ.

"Сейчас спор о подследственности в уголовном производстве, которое может относиться к подследственности НАБУ, решает генпрокурор и его заместитель (антикоррупционный - ред.). Законопроект №5097 заберет возможность у Назара Холодницкого (глава САП - ред.) определять подследственность по таким делам и позволит это делать генпрокурору единолично", – указал он.

Шабунин при этом уточнил, что ограничение коснется не только САП-НАБУ, но и МВД с СБУ.

