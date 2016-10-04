Наблюдатели ОБСЕ заявили об отсутствии гарантий безопасности на участках разведения сил в Донбассе

Наблюдатели готовы осуществлять мониторинг в районе Петровского-Богдановки и Золотого-Первомайска.

ОБСЕ опасаются заминированных участков вдоль линии разграничения 112.ua

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ заявили о готовности обеспечить мониторинги средтв от линии разграничения в районе Петровского и Богдановки в Донецкой, а также Золотого и Первомайска в Луганской областях, однако препятствием является отсутствие гарантий безопасности.

"ОБСЕ готова / может наблюдать, но есть препятствия. Нет доступа для наблюдателей к Петровскому - Богдановке – СЦКК не удалось скоординировать разминирование территории", – говорится в сообщении, распространенном пресс-службой СММ вечером во вторник, 4 октября.

Также в ОБСЕ сообщили, ВСУ и боевики группировки "ЛНР" сообщили о наличии неразминированных участков в районе Золотого и Первомайска.

Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО. За соблюдением перемирия на участках развода сторон конфликта следит миссия ОБСЕ.

Обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО является семидневный режим "полной тишины". Однако, российско-террористические войска демонстрируют полное игнорирование соглашения. Противник использует перемирие и для повышения боеготовности, ведению в зоне АТО диверсионно-разведывательных действий и скрытого минирования местности.