Наблюдатели ОБСЕ заметили гаубицы боевиков под Ясиноватой

Беспилотник СММ ОБСЕ зафиксировал наличие у оккупантов запрещенного вооружения.

Наблюдатели ОБСЕ обнаружили тяжелое вооружение оккупантов osce.org

В рамках осуществления контроля за отведением вооружения от линии разграничения в зоне проведения антитеррористической операции, наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ)зафиксировали наличие у боевиков тяжелого вооружения, говорится в отчете миссии.

Беспилотник СММ ОБСЕ зафиксировал три самоходные гаубицы 21С "Гвоздика" калибра 122 мм к югу от подконтрольной боевикам Ясиноватой в воскресенье, 15 января.

В Светлодарске наблюдатели видели следы БМП, направленные на юго-восток. Рядом с Кадеевкой члены миссии обнаружили несколько свежих следов от БМП. Рядом со Смелым наблюдатели зафиксировали свежие следы, по предварительным данным оставленные танком Т-64.

Миссия также отметила наличие вооружения, которое не может быть рассмотрено как отведенное, поскольку условия его хранения не соответствуют установленным 16 октября 2015 года нормам.

Напомним, что 21 декабря спецпредставитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе в Минске Мартин Сайдик заявил, что участники переговоров договорились о прекращении огня с 24 декабря.

Однако, как сообщили в штабе АТО, режим тишины соблюдался около 25 минут, после чего террористы продолжили обстрелы позиций ВСУ из разных видов вооружения, в том числе, ствольной артиллерии и минометов.

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