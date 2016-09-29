Наблюдатели ОБСЕ пожаловались на невозможность пройти к району разведения сил из-за "мин ЛНР"

Боевики "ЛНР" заминировали подход к блокпосту в Счастье.

В ОБСЕ указали на невозможность пройти к району разведения сил из-за "мин ЛНР" 112.ua

СММ ОБСЕ заявляет о готовности и возможности осуществлять наблюдение на Донбассе, однако этому препятствуют мины на подконтрольной "ЛНР" территории, говорится в Twitter организации.

В частности, речь идет о районе Первомайск-Золотое. Как подчеркнули в ОБСЕ, боевики "ЛНР" нарушают "мандат СММ и Минска".

Кроме того, мониторингу препятствуют мины на подконтрольном "ЛНР" блокпосту в Счастье.

"СММ готова наблюдать, но ей препятствуют: из-за мин СММ не смогла перейти мост в Счастье с подконтрольной правительству стороны", - сказано в сообщении.

СММ готова наблюдать, но ей препятствуют: из-за мин СММ не смогла перейти мост в Счастье с подк. правит. стороны. Наруш мандата СММ/Минска — OSCE SMM Ukraine (@OSCE_SMM) 29 вересня 2016 р.

Как сообщалось ранее, боевики "ДНР" не разминировали для ОБСЕ дорогу к новой "зоне безопасности" у Петровского.

Напомним, в ходе заседания Трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 21 сентября было подписано рамочное решение о разведении сил и средств ВСУ и боевиков ОРДЛО на линии разграничения в зоне АТО.

Разведение запланировано только на трех участках линии разграничения с четко определенными координатами (Станица Луганская, а также Золотое и Петровское в Донецкой области). В то же время, Киев рассчитывает на то, что в ходе его имплементации будут отработаны подходы по разведению сторон вдоль всей линии разграничения.

Согласно подписанному контактной группой документу, обязательным условием для начала разведения сил ВСУ и боевиков ОРДЛО в зоне проведения антитеррористической операции является семидневный режим "полной тишины". За соблюдением перемирия на участках развода сторон конфликта следит миссия ОБСЕ.