Наблюдатели ОБСЕ снова не попали в зону разведения сил в Донбассе

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Наблюдатели готовы работать, но нуждаются в гарантиях безопасности.

Участки разведения сил в Донбассе до сих пор не разминированы Оксана Денисова, ZN.UA

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссиив очередной раз заявили, что боевики российско-террористических формирований препятствуют их деятельности в зоне АТО.

"Сегодня опять ограниченный доступ СММ ОБСЕ к участкам разведения Первомайск/Золотое, Станица Луганская, Петровское/Богдановка - ВСУ, "ЛНР", "ДНР" не смогли гарантировать безопасность СММ (возможные мины)", – сказано в сообщении пресс-службы СММ, опубликованном в Facebook вечером в воскресенье, 23 октября.

В ОБСЕ заявили о готовности вести наблюдение, подчеркнув, что СММ необходим доступ к участкам разведения сил от линии разграничения.

"СЦКК должен способствовать обеспечению безопасного и беспрепятственного доступа, координировать разминирование", – резюмировали в ОБСЕ.

Ранее наблюдатели ОБСЕ уже заявляли об отсутствии гарантий безопасности на участках разведения сил в Донбассе.

Во время встречи "Нормандской четверки" в ночь на 20 октября участники встречи в Берлине согласились с безальтернативностью Минских договоренностей и договорились о совместной разработке "дорожной карты" их реализации. Кроме того, лидеры стран предварительно договорились о продолжении работы по разведению войск еще на 4-х участках линии соприкосновения в Донбассе. Среди этих, участков, в частности, будет и Дебальцево Донецкой области.