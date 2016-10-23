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На Запорожье возле кафе произошла стрельба: два человека погибли, двое ранены

23 октября в 14:22

Граждане были доставлены в больницу с огнестрельными ранениями.

Стрельба, пистолет, оружие, дуло
Полиция выясняет обстоятельства конфликта с применением огнестрельного оружия
newsinfo.am
В Мелитополе Запорожской области около кафе произошел конфликт с применением огнестрельного оружия. В результате инцидента два человека погибли, еще двое были ранены.

"В 3:49 воскресенья в Мелитопольский отдел полиции по линии "102" поступило сообщение от неустановленной женщины о том, что возле одного из кафе, расположенном по улице Героев Сталинграда, слышны звуки, похожие на выстрелы. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, которой был обнаружен труп гражданина 1992 года рождения", - сообщает управление полиции в Запорожской области.

Также в полиции отметили, что из медицинского учреждения поступила информация о трех гражданах, доставленных скорой помощью с огнестрельными ранениями. Один из них скончался в больнице.

Информация внесена в реестр досудебных расследований по ч.2 ст.115 УК (умышленное убийство).

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Ранее на Луганщине глава района открыл стрельбу по местным жителям. Прокуратура посчитала инцидент хулиганством.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Запорожье полиция Мелитополь
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