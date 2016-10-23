На Запорожье возле кафе произошла стрельба: два человека погибли, двое ранены

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Граждане были доставлены в больницу с огнестрельными ранениями.

Полиция выясняет обстоятельства конфликта с применением огнестрельного оружия newsinfo.am

В Мелитополе Запорожской области около кафе произошел конфликт с применением огнестрельного оружия. В результате инцидента два человека погибли, еще двое были ранены.

"В 3:49 воскресенья в Мелитопольский отдел полиции по линии "102" поступило сообщение от неустановленной женщины о том, что возле одного из кафе, расположенном по улице Героев Сталинграда, слышны звуки, похожие на выстрелы. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, которой был обнаружен труп гражданина 1992 года рождения", - сообщает управление полиции в Запорожской области.

Также в полиции отметили, что из медицинского учреждения поступила информация о трех гражданах, доставленных скорой помощью с огнестрельными ранениями. Один из них скончался в больнице.

Информация внесена в реестр досудебных расследований по ч.2 ст.115 УК (умышленное убийство).

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