На западе Украины сильный ветер, ГСЧС просит жителей быть осторожными

Порывы ветра в ряде областей страны достигнут 15-20 м/с, в Карпатах 25 м/с.

В западных и северо-западных регионах страны сложные погодные условия, спасатели просят быть внимательными и осторожными

предупреждают о сильных порывах ветра в ряде западных и северо-западных областей Украины в среду, 28 декабря.

Так, порывы ветра 15-20 м/с будут наблюдаться в Волынской, Ровенской, Львовской,Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской и Черновецкой областях. В Карпатах порывы ветра до 25 м/с.

По данным синоптиков, такие погодные условия считаются "потенциально опасными".

В Государственной службе чрезвычайных ситуаций Украины просят жителей западных и северо-западных областей страны быть внимательным и осторожными. Соответствующее предупреждение опубликовано на странице ведомства в Facebook.

"Призываем граждан соблюдать элементарные правила безопасности во время нахождения на улице. Старайтесь не ходить под разлапистыми деревьями, а также держаться подальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут привести к их повреждению", - говорится в сообщении.

Ранее заместитель директора "Укргидрометцентра" Анатолий Прокопенко сообщил, что в ноябре-декабре 2016 года среднемесячная температура ожидается близкой к норме, а в январе-феврале – выше средней многолетней. "Поэтому в целом зима 2016-2017 года характеризуется как относительно теплая", - добавил заместитель директора "Укргидрометцентра".