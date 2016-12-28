На западе Украины сильный ветер, ГСЧС просит жителей быть осторожными

Порывы ветра в ряде областей страны достигнут 15-20 м/с, в Карпатах 25 м/с.
Так, порывы ветра 15-20 м/с будут наблюдаться в Волынской, Ровенской, Львовской,Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской и Черновецкой областях. В Карпатах порывы ветра до 25 м/с.
По данным синоптиков, такие погодные условия считаются "потенциально опасными".
В Государственной службе чрезвычайных ситуаций Украины просят жителей западных и северо-западных областей страны быть внимательным и осторожными. Соответствующее предупреждение опубликовано на странице ведомства в Facebook.
"Призываем граждан соблюдать элементарные правила безопасности во время нахождения на улице. Старайтесь не ходить под разлапистыми деревьями, а также держаться подальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут привести к их повреждению", - говорится в сообщении.
Ранее заместитель директора "Укргидрометцентра" Анатолий Прокопенко сообщил, что в ноябре-декабре 2016 года среднемесячная температура ожидается близкой к норме, а в январе-феврале – выше средней многолетней. "Поэтому в целом зима 2016-2017 года характеризуется как относительно теплая", - добавил заместитель директора "Укргидрометцентра".ZN.UA